La empresa Air-e respaldó la implementación de siete proyectos eléctricos priorizados por las comunidades de estos territorios de la Sierra Nevada de Santa Marta, que buscan garantizar el suministro, ampliación, modernización y sostenibilidad del servicio energético, integrando soluciones de electricidad y energías renovables adaptadas a las condiciones locales.

Estas iniciativas, que se adelantan en zonas rurales de Santa Marta, Ciénaga y Dibulla en La Guajira, hacen parte del programa “Energía Para la Paz”, tiene como finalidad satisfacer las necesidades energéticas del territorio, garantizar el acceso equitativo a la electricidad, promover el uso de energías limpias y fomentar la inclusión social y productiva de las comunidades.

Lo anterior, como aporte concreto de Air-e al cumplimiento del Acuerdo de Paz en Colombia, así se dio a conocer en el marco de las jornadas de Diálogo social – Proceso de paz de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Estos proyectos cuentan con el liderazgo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República y se enmarcan en el compromiso social de Air-e con los territorios.

En las mesas de trabajo con las comunidades rurales, indígenas y excombatientes, ubicadas en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, la empresa reafirmó su interés en promover un nuevo modelo de relacionamiento comunitario, basado en la concertación, la participación colectiva de la ciudadanía y búsqueda de un mejor servicio energético.

Los siete proyectos anunciados se encuentran actualmente en fase de formulación y se espera que inicien su ejecución en 2026, beneficiando a comunidades rurales que históricamente han enfrentado desafíos en el acceso a la energía como motor de reconciliación y equidad.

De los 7 proyectos aprobados, 4 serán mediante el sistema de energía solar (Sistemas Individuales Fotovoltaicos) en las Comunidades indígenas Arhuacas y Kogui (Perico Aguado) – Guachaca, Vereda Páramo San Isidro (Territorio PDET) –Bonda, Vereda Bellavista – Minca y JAC Los Limones (Dibulla).

Con esta inversión, Air-e consolida su apuesta por una transición energética con sentido social, construcción de paz territorial y la generación de oportunidades para las poblaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.