Tras el asesinato del patrullero de la Sijín, Milton José Salas Rodríguez, la Gobernación del Magdalena y las alcaldías de Ciénaga y Puebloviejo ofrecieron una recompensa de hasta $30 millones para quien brinde información que permita dar con el paradero de los criminales.

El ataque contra el uniformado fue perpetrado en el sector de Puerto Nuevo, en el municipio de Ciénaga, en la mañana de este viernes 31 de octubre.

Salas Rodríguez cumplía funciones de protección dentro del equipo de seguridad del mandatario de Puebloviejo, Brando de Jesús Márquez Márquez.

Según la información entregada por el Cuerpo técnico de Investigación (CTI), el uniformado se desplazaba en una motocicleta Suzuki de color azul, de placas OJL 31B, cuando fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

El parrillero desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones.

El policía, que quedó tendido en el suelo tras el atentado, fue auxiliado por personas del sector y trasladado a un centro asistencial, donde minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Policía Nacional/Cortesía

“De acuerdo con las primeras informaciones, el uniformado se desplazaba en su motocicleta hacia la residencia de la persona que tenía bajo su protección, cuando fue interceptado por dos sujetos que atentaron contra su vida con arma de fuego, despojándolo posteriormente de su arma de dotación”, explicaron las autoridades.

Por su parte, el Brigadier General William Oswaldo Rincón, director de la Policía, envió un mensaje de condolencias a la familia del uniformado fallecido. Además, aseguró que “no descansaremos hasta que los responsables respondan”

“Hoy no murió solo un policía; le arrebataron la vida a un colombiano cuyo mayor sueño fue proteger la patria que lo vio nacer. Acompaño con todo mi corazón a la familia de nuestro patrullero Milton José Salas Rodríguez, vilmente asesinado en Ciénaga, Magdalena. Honraremos su memoria y no descansaremos hasta que los responsables respondan ante la justicia.”, escribió desde su cuenta de X.