Un adolescente de 16 años perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito en carreteras del sur del departamento de La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Jesús Loperena Nieves, estudiante del colegio Hugues Manuel Lacouture, en el corregimiento La Junta.

El siniestro vial se registró cerca al corregimiento El Totumo, área rural del municipio de San Juan del Cesar.

Según la información preliminar, el menor se movilizaba en una motocicleta con destino a la comunidad indígena wiwa Achintukua y en una curva perdió el control de la misma, provocando que chocara contra una camioneta.

El impacto lo lanzó varios metros, pero contó con tan mala suerte que quedó tendido en medio de la carretera y un camión compactador de basuras que venía a pocos metros, lo atropelló, dejándolo gravemente herido, por lo que fue trasladado a un centro asistencial cercano, donde murió debido a la gravedad de las heridas, de acuerdo al informe médico.

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial realizó la inspección e iniciaron las investigaciones para establecer la hipótesis del siniestro y aplicar responsabilidades a quien corresponda.

Finalmente, la comunidad educativa del Hugues Manuel Lacouture y habitantes de San Juan del Cesar, lamentaron profundamente la pérdida del joven, a quien describieron como un estudiante responsable y con muchas aspiraciones académicas.