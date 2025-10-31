Un policía activo del esquema de seguridad del alcalde de Puebloviejo, Magdalena, fue asesinado en la mañana de este viernes 31 de octubre en medio de un atentado sicarial ocurrido en el sector de Puerto Nuevo, en el municipio de Ciénaga.

La víctima fue identificada como Milton Salas, quien hacía parte de la Policía Nacional y cumplía funciones de protección dentro del equipo de seguridad del mandatario de Puebloviejo Brando de Jesús Márquez Márquez.

Según la información entregada por el Cuerpo técnico de Investigación (CTI), el uniformado se desplazaba en una motocicleta Suzuki de color azul, de placas OJL 31B, cuando fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

El parrillero desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones.

El policía, que quedó tendido en el suelo tras el atentado, fue auxiliado por personas del sector y trasladado a un centro asistencial, donde minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Funcionarios de la Sección de Policía Judicial de la Sijín asumieron el caso para recopilar evidencias y avanzar en las investigaciones que permitan esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables del ataque.

Hay que señalar que el municipio de Puebloviejo, población apostada en la vía Ciénaga-Barranquilla, hoy se ha convertido en un territorio en disputa entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada o ‘Pachencas’ y el Clan del Golfo.