Como Judy Milena Agredo Idárraga fue identificada la mujer que murió ahogada en el sector conocido como La Aguja, en el corregimiento de Taganga, jurisdicción de Santa Marta, mientras tomaba clases de buceo.

Según testigos del hecho, Agredo Idárraga quien se desempeñaba como docente hacía parte de la actividad turística cuando empezó a presentar algunas dificultades dentro del agua.

Una persona que estaba en el lugar señaló que la profesora, de 43 años, “no sabía nadar muy bien” lo que terminó por agravar la situación haciendo que perdiera el control debajo del agua.

Quien se alertó primero de la situación fue el instructor adscrito a la empresa Barracuda Dive Center que fue la encargada de impartir el curso. El profesor notó que la mujer no respondía dentro del agua por lo que procedió a sacarla.

Una vez en la superficie y viendo su estado se decidió trasladarla hasta el centro de salud del corregimiento samario, sin embargo, los médicos de turno hicieron lo que pudieron, pero no salvar su vida.

De momento las autoridades adelantan las respectivas investigaciones del caso para esclarecer las causas que llevaron a la muerte a la docente oriunda de la ciudad de Popayán.

Se recaba información para determinar si el centro de entrenamiento contaba con los equipos de seguridad necesarios para este tipo de actividades marinas.

El instructor habría sido llamado a declarar para detallar lo que ocurrió ese día y cómo se llegó hasta la emergencia que terminó con la vida de Judy Milena.

La payanesa trabajaba para la Institución Educativa Salesianas de Popayán que lamentó la muerte de una de sus docentes.

“Con profundo dolor y esperanza en el Dios de la vida, compartimos que nuestra querida compañera y docente Judy Milena Agredo ha partido a la casa del Señor. Su entrega, alegría y compromiso con la educación y la comunidad dejan una huella imborrable en nuestros corazones”, se condolieron.

Asimismo, el colegio extendió sus condolencias a su esposo, Alejandro Calambás, y a su hija María Alejandra, acompañándolos en este momento de “profundo dolor”.