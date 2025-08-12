Un accidente laboral le costó la vida a un hombre que trabajaba en una construcción en el barrio Boston de la ciudad de Santa Marta.

El hecho se registró en la tarde de este lunes 11 de agosto y dejó inicialmente dos trabajadores heridos, pero uno terminó muriendo por la gravedad de las lesiones que sufrió.

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima fatal y un compañero recibieron una fuerte descarga eléctrica cuando trabajaban en una vivienda en construcción.

Al parecer, los hombres estaban realizando una instalación en la parte alta de la vivienda y entraron en contacto con un cable de alta tensión, cuya corriente eléctrica les atravesó el cuerpo.

Pexels Imagen de referencia de cables de alta tensión.

El accidente habría ocurrido en momentos en que los trabajadores intentaban subir una estructura metálica y tocaron con esta el cable energizado accidentalmente.

Los heridos fueron identificados como Wilmer Zapata, conocido como ‘el Mono Placa’, y Luis Ernesto Lemir Sarmiento, quienes fueron auxiliados por testigos de la emergencia y llevados en una ambulancia hasta el Hospital Julio Méndez Barreneche.

En el centro asistencial recibieron atención médica urgente y pese a los esfuerzos de los galenos Wilmer Zapata falleció debido a la gravedad de las lesiones. De este hombre se conoció que era residente del barrio Gaira.

Mientras que Luis Ernesto Lemir Sarmiento continúa bajo observación médica. La comunidad del barrio Boston se encuentra consternada por este hecho y ha mostrado solidaridad con las familias de los afectados.