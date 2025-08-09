Fue enviado a la cárcel otro presunto implicado en el aterrador crimen del biólogo italiano Alessandro Coatti que fue encontrado desmembrado en Santa Marta.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el judicializado fue identificado como José Alfredo Diazgranados Sotelo, de 18 años, quien es señalado por su presunta participación en el homicidio del biólogo ocurrido el pasado 5 de abril.

Según la investigación, el extranjero fue contactado a través de una plataforma virtual y citado a un inmueble del barrio El Pando. Allí, habría sido amordazado, golpeado y despojado de dinero, tarjetas y su teléfono celular. Posteriormente, la víctima fue agredida con un objeto contundente en la cabeza, asfixiada y desmembrada.

De acuerdo con la Fiscalía, Diazgranados Sotelo y otro implicado presuntamente ocultaron las partes del cuerpo en bolsas negras y, en motocicleta, las distribuyeron por diferentes sectores de la ciudad.

El procesado fue capturado en cumplimiento de una orden judicial y no aceptó los cargos de homicidio agravado, hurto calificado agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Mediante engaños, un ciudadano italiano fue convencido de acudir a una cita en el barrio El Pando, en Santa Marta (Magdalena), el pasado 5 de abril. En el lugar fue puesto en estado de indefensión, le robaron sus pertenencias, fue golpeado hasta causarle la muerte y desmebrado.

Con esta detención, ya son cinco las personas capturadas y judicializadas por su presunta vinculación con el crimen, que causó conmoción en la capital del Magdalena.

Royal Society of Biology

¿Quiénes son los otros presuntos implicados?

Los capturados son Oswal Moisés Ospino Navarro, quien cayó en Medellín; Isaac Enrique Márquez Charris, aprehendido en el municipio de Arjona, Bolívar; Andrea Camila Berdugo, quien huyó a Bogotá y Brian Augusto Cantillo Salcedo, detenido en Santa Marta.

Las autoridades aseguraron que para dar con estas cuatro personas fue necesaria una serie de análisis que incluyeron la recolección de rastros biológicos del biólogo, la incautación de elementos que serían de propiedad de la víctima y la revisión de cámaras de seguridad ubicadas en puntos estratégicos.

Él era Alessandro Coatti Lovato

Alessandro Coatti Lovato, de 38 años y nacido en Portomaggiore, en la provincia de Ferrara, Italia, era biólogo molecular y hasta finales del año anterior hizo parte de la organización británica ‘Royal Society of Biology’.

Por ocho años estuvo vinculado a tan prestigiosa sociedad científica del Reino Unido, creada para promover los intereses de la biología en la academia, la industria, la educación y la investigación. Al parecer, este decidió apartarse de la academia tras decidir viajar a Suramérica para conocer sus encantos.

En su momento, familiares de Alessandro lo recordaron como “un buen chico, una persona alegre, servicial y abierto a la vida. Era un biólogo brillante, con una carrera que comenzó en Londres. Le encantaba viajar, descubrir el mundo. Estaba en Colombia de vacaciones, un momento de relax”.