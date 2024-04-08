Un fuerte aguacero con vientos fuertes se presentó en las últimas horas en el municipio de Concordia, Magdalena. La lluvia provocó que más de 30 casas se quedaran sin techo en varios sectores, dejando a muchas familias damnificadas.

Habitantes del municipio explicaron a medios locales que también se vieron afectados negocios y colegios y que además hay árboles caídos en las principales vías lo que dificulta el paso de vehículos

'Necesitamos ayuda urgente. Estamos realizando acompañamiento y censando a todas las familias damnificadas por este devastador evento climático. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, Departamental y a todos los entes competentes para que brinden su apoyo a nuestro pueblo', declaró Pedro Ospino, alcalde de Concordia.

Los equipos de emergencia locales empezaron a acompañar a las familias afectadas y a evaluar los daños. Además, se está empezando programar ayudas humanitarias. Desde la Alcaldía se hizo un llamado a la Gobernación del Magdalena y al Gobierno nacional para coordinar las labores de atención.

