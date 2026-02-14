Una vez los disfraces icónicos divirtieron al público carnavalero, las comparsas y carrozas se apoderaron de la Vía 40 para colorizar a Barranquilla de tradición. Una de estas fue la de las Escobitas de Triple A, las cuales se encargaron de liderar el gozo y la alegría en este desfile.

Estos operadores, encargados de las labores de barrido, recolección y limpieza en la ciudad, hoy visten los colores de celebración para rendir homenaje a su trabajo significativo.

Jeisson Gutierrez

“Esta es una comparsa de tradición, una comparsa que nos permite tener la barranquilla limpia. Es el homenaje a todos nuestros colaboradores que están en toda la ciudad de Barranquilla permitiendo que sea la ciudad más bonita y más limpia de Colombia”, dijo a EL HERALDO el Rey Momo de esta comparsa, Anthony Ochoa.

En total, hay 30 escobitas en esta comparsa que vienen de toda la ciudad, como los barrios 7 de Abril, La Chinita, Rebolo, y toda el Área Metropolitana de Barranquilla.

Jeisson Gutierrez

“Aquí todos aman a los escobitas, son los que protegen y cuidan la ciudad. Son personas que siempre están al servicio de todo el público y de toda la ciudad”, agregó Ochoa.

A su turno Angie Montero, reina de la comparsa, decretó que los barranquilleros gocen y vivan un Carnaval 2026 limpio.