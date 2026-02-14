Las comparsas de la Batalla de Flores del Carnaval de Barranquilla contribuyen a que el desfile se viva con contemplación y admiración, pero los disfraces son los encargados de salpicar al público de humor, alegría y otras veces, como en esta ocasión, de tributo.

En plena Vía 40, con un sol estremecedor, abría su paso el disfraz del Joe Arroyo, pero en esta ocasión lo acompañaba una pancarta que le rendía homenaje a una figura emblemática del periodismo que nos dejó muy pronto: Luis Rodríguez.

El reportero gráfico de EL HERALDO, quien falleció el pasado 1 de junio del 2025, hoy camina la vía 40 de manera simbólica acompañado de Julio Hooker, quien porta el disfraz.

“Lucho es una persona muy querida, a quien le debo mucho. Y todos los reporteros gráficos y periodistas le debemos mucho. Yo soy médico, pero le debemos mucho a Lucho. Es una pérdida irreparable, irreemplazable”, expresó.

Indicó que su partida, como a muchos, le ha dolido mucho. Por eso, a partir de este año, su memoria y su imagen desfilarán este emblemático evento.

Homenaje al descabezado

Josefina Villarreal Homenaje al Descabezado.

A ritmo enérgico y desenfrenado se gozaba su carnaval Wilfrido Daniel Escorcia, hijo del reconocido autor del descabezado, Ismael Escorcia.

El progenitor del este icónico disfraz del Carnaval danzaba con una sonrisa a pesar del duelo que lleva por la pérdida de su inspiración.

“Hace unos 10, 15 días se fue para el cielo a hacer carnaval con Enrique Salcedo y todos aquellos compañeros, pero dejó la enseñanza de convertir el dolor, el ardor de la violencia en alegría. No es una apología sino una alegoría de la violencia llevada al carnaval de Barranquilla”, expresó.

Y añadió que el homenaje lo realizan porque, a pesar de todo, sigue en los corazones de quienes lo amaron con el mismo fervor con el que se goza el carnaval de Barranquilla.

Personajes que trajeron el picante

Desde los Estados Unidos de Norteamérica llegó su presidente, Donald Trump. Por supuesto, acompañando de su “comitiva” militar y, curiosamente de Nicolás Maduro. En medio del humor, expresaron que “hicimos las paces para el carnaval. Después de esto se va para El Salvador”, expresaron cómicamente.

Por otra parte, también fueron protagónicos disfraces como los de Héctor Lavoe, el Cine Mudo de Charles Chaplin y el ‘gigantesco’ bebé de Sabanalarga.

“Tenemos 18 años de estar en el Departamento de Atlántico, sexta vez en Barranquilla, seis triunfos consecutivos en Baranoa, siete en Santo Tomás. Bueno, hemos ganado todo el departamento, gracias a Dios, con este disfraz del bebé. Con el disfraz hacemos una crítica social para las madres, además de la atención, que cuide más al bebé, que no esté pendiente del celular”, expresó.