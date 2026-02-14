Se acabó la previa. El reloj marcó las 10:30 de la mañana y la Batalla de Flores 2026 empezó a rodar, puntualmente, como lo prometieron. Las sirenas soñaron y el inclemente sol iluminaba lo que sería una jornada inolvidable.

Diez bloques temáticos le darían vida al recorrido con 73 grupos folclóricos, 180 disfraces individuales y colectivos, 18 carrozas y 59 tráileres musicales. Cerca de 14.000 danzantes, entre comparsas cumbiambas, congos y fantasías convertirían la vía en un río humano de color y tambor.

A la fiesta se sumaron la tradicional Banda de Baranoa, las Casas Distritales de Cultura y un homenaje especial a los Cabildos de Cartagena, reconociendo su huella en la construcción cultural del Carnaval de Barranquilla.

Minutos antes de que arrancara el desfile, el director de Carnaval de Barranquilla S.A.S., Juan José Jaramillo, dijo: “Aquí están nuestros reyes, reinas y participantes. Es una Batalla de Flores monumental. Todas las danzas ya pasaron por la zona de hospitalidad, están en línea y listas para dar lo mejor. Vamos a salir puntualitos, como nos lo ha pedido el alcalde Alejandro Char: cumplirle a la gente desde tempranito”.

La decisión de iniciar más temprano que en años anteriores respondió a la magnitud de la celebración. Los 35 años del Cumbiódromo convocaron a delegaciones y fiestas del país que quisieron sumarse al homenaje. “¿Cómo decirles que no? Ajustamos los tiempos para que todo se cumpla como debe ser. Invitó al público a quedarse hasta el final de un desfile que será divino y ordenado como fruto de un trabajo conjunto entre logística, seguridad y organización”.

Jeison Gutiérrez Un homenaje a Lucho Rodriguez.

¡Joe, Barranquilla nunca te olvida! Así homenajean al cartagenero en la Vía 40. 🎶



En medio de su participación en la #BatallaDeFlores, 'Joe Arroyo' también le hizo un homenaje póstumo a Luis Rodríguez Lezama, quien fue reportero gráfico de EL HERALDO.

Fuerte operativo de seguridad y logística

Barranquilla inició oficialmente su agenda central del Carnaval 2026 con un balance positivo en materia de seguridad y organización, tras la coronación de la reina Michelle, evento que, según las autoridades, se desarrolló con tranquilidad y sin contratiempos, marcando un arranque exitoso para la celebración más importante de la ciudad.

El jefe de la Oficina para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, Yesid Turbay, destacó que el operativo diseñado para estas fiestas fue fortalecido con más de 2.600 policías exclusivamente destinados al Carnaval, lo que permite mantener activos los 120 cuadrantes de vigilancia en los barrios sin afectar la seguridad cotidiana. La estrategia busca prevenir delitos asociados a grandes concentraciones, como hurtos a personas y comercios, mientras se desarrollan los desfiles y eventos masivos.

La jornada principal comenzó desde temprano con el despliegue institucional y logístico. El primer bloque del desfile estaba previsto para las 10:30 a. m., seguido por la Batalla de Flores a las 11:00 a. m., uno de los actos centrales que congrega a miles de asistentes locales y turistas, en un contexto de ocupación hotelera total y alto flujo de visitantes.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Angelo Cianci, informó que desde las 8:00 de la mañana se instalaron dos Puestos de Mando Unificado —ubicados en las calles 75 y 72— para monitorear en tiempo real cualquier eventualidad. Estos centros de coordinación reúnen a autoridades distritales, Policía Nacional, organismos de control y equipos logísticos que realizan recorridos permanentes a lo largo del recorrido del desfile.

Además del componente policial, el Distrito dispuso cerca de 800 funcionarios en terreno para orientar a ciudadanos y visitantes, reforzando la atención inmediata ante cualquier situación que requiera apoyo institucional.

Las autoridades reiteraron que la prioridad es que cada evento se viva como una experiencia segura, organizada y exitosa, en línea con la apuesta de consolidar un Carnaval sostenible e internacional, capaz de recibir multitudes sin comprometer la convivencia ciudadana.

Con este despliegue, Barranquilla se prepara para vivir cuatro días intensos de cultura, tradición y fiesta, bajo un esquema de seguridad reforzado que busca que propios y visitantes disfruten con tranquilidad la celebración más emblemática del Caribe colombiano.

#BatallaDeFlores | EL HERALDO te conecta con el Carnaval 👏🎉💃 pic.twitter.com/lPW0DliMNf — EL HERALDO (@elheraldoco) February 14, 2026

Barranquilla madrugó para gozar y enamorarse de su Batalla de Flores

10:30 a.m.: Llegó el 14 de febrero y en Barranquilla nadie está pensando en cenas románticas. Aquí el amor es por el Carnaval. Hoy la ciudad se vuelve a enamorar de su fiesta mayor, de ese patrimonio que hace que el corazón lata más rápido que cualquier tambor.

Es sábado de Carnaval y eso se nota hasta en la forma en que amanece el sol. Desde bien temprano, la gente empezó a caminar hacia la Vía 40 con la emoción pintada en la cara. Se acabó la espera. Llegaron los cuatro días en los que Barranquilla se olvida del reloj y se acuerda de gozar.

La gran apertura es la Batalla de Flores, ese desfile que marca el inicio oficial de la locura más sabrosa del año. Carrozas llenas de tradición, grupos folclóricos, comparsas, disfraces que enamoran y flores que vuelan como símbolo de alegría. Es la única guerra que manda en esta época, donde una flor es la mejor arma para flechar hasta al más foráneo.

La Vía 40 es la cita obligada. Hay vendedores ofreciendo agua, fritos, espumas, maicenas, accesorios carnavaleros, sombreros, gafas. Aquí, si usted pregunta por algo, seguro alguien lo tiene… y si no, se lo inventa.

Este año el desfile arranca a las 10:30 de la mañana y por eso muchos madrugaron. Son 35 años de historia en este cumbiódromo que se ha convertido en altar mayor del Carnaval, escenario que ha visto pasar generaciones enteras aprendido que en Barranquilla la vida se celebra bailando.

Hoy el turista se vuelve barranquillero y el barranquillero se vuelve anfitrión orgulloso. Todos mezclados, sudando bajo el mismo sol y con la misma sonrisa que provoca la esencia currambera.

Adriana Zamora vino desde Medellín con la idea clara de vivir el Carnaval, aunque no imaginó que su primer encuentro con la Batalla de Flores en la Vía 40 le iba a erizar la piel.

No es su primera vez en Barranquilla durante estas fechas, pero sí su estreno en el cumbiódromo. Y eso, para cualquier visitante, marca la diferencia.

“Nunca había visto un desfile en un escenario así. Ya ahorita me ericé porque he visto a los grupos caminar con sus vestuarios tan lindos y la energía de la gente. Hace una brisa sabrosa pero igual el calor se siente y la gente no deja de sonreír”.