El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) inició la operación directa del servicio de atención a la primera infancia en el Hogar Infantil en el municipio de Dibulla, en La Guajira.

Leer màs: Entre llanto y desconsuelo, familiares y amigos despiden a las hermanas Hernández en el cementerio Calancala

Un total de 212 niñas y niños entre los 18 meses y los 5 años de edad reciben atención integral.

Con esta modalidad, la entidad asume la gestión del talento humano y la implementación del servicio sin intermediarios, lo que permite consolidar una educación inicial pública, fortalecer los procesos pedagógicos, de cuidado y nutrición, así como garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la atención integral a la primera infancia. Esta acción fortalece la transparencia en la gestión y respalda que cada acción esté orientada a la protección y al bienestar de las niñas y niños.

A través de este servicio, las niñas y los niños cuentan con experiencias pedagógicas de aprendizaje y desarrollo, acompañamiento nutricional, y entornos seguros de juego, exploración, creación y cuidado, que promueven su desarrollo integral durante una etapa clave de la vida.

La atención también involucra a las familias con acciones orientadas a fortalecer las prácticas de crianza, y la construcción de entornos protectores que contribuyan a la garantía de los derechos de la primera infancia y al bienestar de las comunidades.

Ver también: “Pilas que te van a vender”: los detalles ocultos en el caso de las hermanas Hernández, halladas muertas en Malambo

Finalmente, la directora regional encargada de Bienestar Familiar Seccional La Guajira, Yeleidys Bulla Berríos, señaló que, “nuestro compromiso es que cada espacio de atención sea un lugar seguro donde se protejan los derechos de niñas y niños y, se promueva su desarrollo integral”.