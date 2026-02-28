En la Institución Etnoeducativa Internado Laachon Mayapo, ubicada en el corregimiento de Mayapo, del municipio de Manaure, La Guajira, Ecopetrol puso en operación un sistema fotovoltaico con el propósito de garantizar un suministro de energía constante y confiable para esta comunidad educativa del pueblo wayuu.

El sistema fotovoltaico de 43,6 kWp (kilovatio pico), asegura energía continua para la operación de espacios esenciales del internado como la cocina y los dormitorios, fundamentales para el bienestar de los estudiantes, quienes permanecen en la institución durante largas jornadas e incluso residen allí.

Con esta iniciativa se benefician directamente 1.593 estudiantes y 62 docentes, quienes ahora cuentan con mejores condiciones de iluminación, seguridad y operación en la institución, lo que contribuye a un entorno más adecuado para el aprendizaje y la permanencia escolar.

El sistema instalado aprovecha el potencial solar del territorio para ofrecer una fuente de energía limpia y estable, adaptada a las condiciones del entorno y a las necesidades reales de la comunidad educativa. El proyecto se desarrolló en convenio con Gestión Energética S.A. E.S.P. (Gensa), que realizó aportes en especie para hacer posible su implementación.