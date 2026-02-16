En las últimas horas fue reportado un accidente de tránsito en el que perdieron la vida tres personas y dos más resultaron heridas en carreteras de La Guajira.

Las autoridades revelaron que las víctimas respondían a los nombres de Darwin Alejandro Pulgarín Quiceno, de 28 años, Sebastián Andrés Solano Ariño, de 20 y Duván de Jesús Molina González, de 18.

Mientras que los lesionados fueron identificados como Andrés Felipe Moncada Sánchez y Naicer Acosta Marrugo, de 18 años.

El siniestro vial se registró en la noche de este domingo 15 de febrero, en jurisdicción de la vereda Casa Aluminio, área rural del municipio de Dibulla.

Según la información preliminar, los mencionados se movilizaban en una camioneta marca Toyota Hilux blanca de placa KNR868, cuando por causas que no precisas las autoridades, el conductor perdió el control, el vehículo se sale de vía y choca contra un árbol. El impacto le causó la muerte en el acto a tres de los tripulantes.

Instantes después, residentes del sector y transeúntes que se percataron de lo sucedido, alertaron a las autoridades y ambulancias que lograron evacuar a dos de los implicados, quienes fueron trasladados a Clínivida, en Riohacha, donde permanecen bajo observación médica.

Funcionarios de Tránsito del municipio de Dibulla adelantan las investigaciones para establecer la hipótesis del siniestro, hasta el momento se maneja un posible exceso de velocidad.