Un evento tradicional de la etnia wayuu por poco termina en tragedia luego de que un menor de edad fuera alcanzado por un proyectil de arma de fuego en el departamento de La Guajira.

Según la información preliminar suministrada por la Policía, los hechos ocurrieron en la tarde de este domingo 15 de febrero, en la comunidad indígena wayuu Sirumachi / Marañamana, a la altura del kilómetro 60 de la vía Riohacha-Maicao.

La menor de 8 años de edad se encontraba en compañía de sus padres durante la exhumación de unos restos, donde un individuo perteneciente a la comunidad aparentemente realizó unos disparos al aire y uno de estos impactó a la niña a la altura de la mandíbula.

El hecho causó un pánico colectivo en el momento, sin embargo, la pequeña fue trasladada hasta la sala de urgencias de la clínica Asocabildo, en el municipio de Maicao, donde permanece bajo observación.

De acuerdo con la información revelada por los galenos en turno, la menor presenta un orificio de entrada y otro de salida, su pronóstico de salud es reservado.