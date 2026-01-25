En el municipio de La Jagua del Pilar, sur de La Guajira, se realizó un comité de seguimiento electoral, con ocasión al venidero certamen democrático para elegir a los representantes en la Cámara y Senado de la República.

Lea: Con recompesa de $200 millones, las autoridades de Maicao buscan dar con el paradero de alias Rafita

La reunión fue liderada por la alcaldesa, Ivón Manjarrez Ustariz, evaluando los principales riesgos electorales, entre ellos la transhumancia electoral, y se definieron acciones preventivas orientadas a proteger la legitimidad de los comicios. Asimismo, se asumieron compromisos interinstitucionales para fortalecer la vigilancia y el control del proceso.

En su intervención, la mandataria hizo un llamado a las autoridades competentes para que se establezcan mecanismos efectivos que garanticen la transparencia y el ejercicio de una verdadera democracia en el municipio, el cual, según información oficial de la Misión de Observación Electoral (MOE), ocupa uno de los primeros lugares en transhumancia electoral a nivel nacional.

Lea: Cae alias el Viejo, presunto integrante de una estructura criminal en La Guajira

De igual manera, destacó que la administración municipal está dispuesta a trabajar de manera articulada con las autoridades competentes, con el fin de garantizar que las elecciones se desarrollen con total normalidad, respeto por la democracia y confianza ciudadana.

Por su parte, la Registraduría Municipal informó que, de acuerdo con la Resolución 2581 del 5 de marzo de 2025, mediante la cual se fijó el calendario electoral, al cierre del censo del 8 de enero de 2026 se registró la inscripción de 593 cédulas en el municipio.

Esta situación continúa generando preocupación por el incremento significativo en el número de inscripciones, por lo que se reforzarán los mecanismos de seguimiento y verificación, para evitar irregularidades en el proceso electoral.