A una posible disputa entre las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y el Ejército Gaitanista de Colombia, las autoridades atribuyen la seguidilla de homicidios registrados en las últimas horas en Riohacha, La Guajira.

Así lo dejó entrever el alcalde de la capital del departamento, Genaro Redondo Choles, en declaraciones posteriores al Consejo de Seguridad extraordinario realizado en el Comando de Policía de La Guajira.

“Nosotros somos conscientes que hoy existen una disputas entre grupos al margen de la ley, que no solo está sucediendo en Riohacha y el departamento de La Guajira, por eso es muy importante el acompañamiento y actuar con contundencia”, expresó el burgomaestre.

Durante la reunión se definieron acciones concretas para fortalecer la seguridad ciudadana en todo el Distrito, con especial énfasis en la preparación del Carnaval y la protección de líderes sociales.

Entre las principales conclusiones, y por disposición de la Administración Distrital, se dispuso el inicio de operativos y patrullajes desde las 6:00 de la tarde en toda la ciudad, como medida preventiva para mejorar el control territorial y la capacidad de respuesta de las autoridades.

Durante la jornada, la Alcaldía solicitó además, mantener los patrullajes conjuntos entre el Ejército y la Policía, tanto en la zona urbana como rural, con el fin de garantizar presencia permanente de la fuerza pública y mayor tranquilidad para las comunidades.

El mandatario anunció además que la administración distrital emitirá un decreto con medidas especiales de seguridad para el Carnaval, ratificando su compromiso de asegurar que estas festividades se desarrollen en condiciones de orden, convivencia y protección para propios y visitantes.

En el marco del Consejo, el comando de Policía confirmó la asignación de 35 nuevos patrulleros para reforzar la capacidad operativa en el Distrito, quienes llegaron al inicio de esta semana a la ciudad.

De igual forma, y por solicitud de la Alcaldía en articulación con la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación iniciará la recepción y atención de denuncias por amenazas contra líderes sociales, como parte de una estrategia de prevención y garantía de derechos.

De cara a la agenda del Carnaval, se acordó además la realización de un encuentro con asesores y actores involucrados en la organización de los eventos, quienes participarán activamente en las acciones de seguridad orientadas a proteger a los asistentes.

