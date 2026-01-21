Un nuevo homicidio bajo la modalidad de sicariato aumenta la zozobra en la que se encuentra la ciudadanía en Riohacha y el departamento de La Guajira, por la seguidilla de atentados en la capital y en el sur.

Las autoridades revelaron que la nueva víctima es un hombre identificado como Jesús Armando Bautista Rada, quien era conocido como ‘Chu Bautista’.

El hallazgo del cadáver se registró en la mañana de este miércoles, en la vía que de Riohacha conduce al corregimiento de Camarones, a la altura del kilómetro 86, cerca del sector conocido como La Pista.

Según información preliminar, la víctima habría llegado al lugar acompañada por individuos a bordo de un vehículo de alta gama, quienes lo bajaron del mismo y le dispararon varias veces a la altura de la cabeza. Posteriormente, lo dejaron abandonado a un costado de la carretera y huyeron con rumbo desconocido.

Residentes del sector que escucharon las detonaciones de arma de fuego se acercaron a la escena y dieron aviso a las autoridades.

Una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), realizó los actos urgentes e inició las investigaciones para establecer los móviles del crimen.