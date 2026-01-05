Una mujer muerta y su pareja herida fue el saldo que dejó un atentado sicarial en el área rural del municipio de Maicao, La Guajira.

Lea: En La Guajira no se presentaron homicidios durante la celebración de fin de año

La víctima fatal respondía al nombre de Merlis, de 25 años de edad, quien era conocida como ‘la Beba’.

El homicidio se registró en la tarde del domingo 4 de enero, en jurisdicción del corregimiento de Carraipia.

Según la información preliminar, al lugar habrían llegado individuos en motocicleta y dispararon contra la mujer en mención, causándole la muerte en el acto. Tras lograr su cometido, los pistoleros huyeron con rumbo desconocido.

Lea: Cae otro presunto implicado en el intento de hurto a vehículo de valores en la vía Riohacha-Santa Marta

Se conoció que durante la acción violenta, el esposo de la víctima fue alcanzado por una bala en una de sus piernas, exactamente en una pantorrilla, por lo que fue trasladado a un centro asistencial del municipio fronterizo, sin embargo, fue dado de alta horas después al no presentar complicaciones.

Investigadores de la Sijín e Inteligencia Policial iniciaron las labores para establecer los móviles del crimen, pese a que el cadáver fue retirado del lugar, de acuerdo a usos y costumbres de la etnia wayuu.