El Gaula de la Policía Nacional, en coordinación con la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), desarrolló una jornada de prevención y sensibilización dirigida al gremio agricultor de las fincas bananeras ubicadas sobre la Troncal del Caribe, en la vía que conduce de Riohacha a Palomino, La Guajira.

La iniciativa tuvo como propósito fortalecer las capacidades de autoprotección y promover la denuncia oportuna frente a los delitos de secuestro y extorsión, que afectan la tranquilidad y productividad del sector agrícola en esta región del departamento.

Durante la actividad, los uniformados socializaron la oferta institucional del Gaula y las estrategias integrales de la Policía Nacional para contrarrestar estas conductas delictivas.

También brindaron recomendaciones de seguridad, orientación sobre medidas de autoprotección y los pasos a seguir en caso de ser víctimas de cualquier modalidad utilizada por grupos delincuenciales.

El Gaula reiteró a los asistentes la importancia de denunciar de manera inmediata a través de la línea nacional #165, canal exclusivo para reportar situaciones relacionadas con secuestro o extorsión y recibir acompañamiento especializado.

Por su parte, el coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía Guajira, indicó que: “nuestro compromiso es proteger la vida, la tranquilidad y el trabajo honesto de cada ciudadano. Estas jornadas reflejan la convicción de la Policía Nacional de acompañar a nuestros agricultores, brindarles herramientas de autoprotección y fortalecer la confianza para denunciar. Seguiremos trabajando de manera articulada y permanente para cerrar el paso a cualquier acción delincuencial que intente vulnerar la seguridad en nuestro territorio”, finalizó el oficial.