Un atentado sicarial cobró la vida de una persona de sexo masculino en el perímetro urbano de Riohacha, La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Edelmer Damrium Brito Toro, de aproximadamente 48 años, quien se ganaba el sustento diario como comerciante en la capital del departamento.

El homicidio se registró en la noche de este domingo 23 de noviembre, en el barrio Lomas del Trupillo, en la carrera 7 #70-69, en el perímetro urbano de la capital de La Guajira.

Según la información preliminar, el mencionado se encontraba departiendo junto a otras personas, cuando llegaron dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Él que hacía las veces de parrillero descendió del vehículo, se le acercó y le propinó varios disparos, para luego huir con rumbo desconocido junto a su cómplice.

Por su parte, al baleado los presentes lo trasladaron hasta la sala de urgencias de la clínica Renacer, donde pese a los esfuerzos de los galenos en turno, falleció debido a la gravedad de las heridas.

La entidad policial indicó que Brito Toro tenía una anotación por el delito de homicidio agravado, además que en el lugar donde se perpetró el homicidio existe presencia activa del Grupo Armado Organizado (GAO) Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), sin embargo, los móviles son materia de investigación por parte de personal de la Sijín y Sipol de la Policía Nacional.

Finalmente, los actos urgentes e inspección estuvieron a cargo del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial.