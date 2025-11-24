Un reclamo a unos jóvenes que le lanzaron unas botellas de vidrio le costó la vida a Ederson Edgardo Peña Silva, de 24 años de edad y nativo de Venezuela, en hechos que tuvieron lugar en la mañana de este domingo 23 de noviembre, en el barrio La Pradera, en la localidad Suroccidente de Barranquilla.

El registro de las autoridades señaló que hacia las 5:20 de la mañana Peña Silva permanecía en la terraza de un domicilio localizado en la calle 119 con carrera 26, aparentemente consumiendo bebidas embriagantes, cuando jóvenes le lanzaron unas botellas de vidrio.

En medio del acto, Peña salió a enfrentar a los jóvenes y se fue a los golpes con estos. Sin embargo, otras personas que estaban en el sitio intervinieron para que la situación no pasara a mayores. Víctima y victimarios fueron separados y todo, aparentemente, habría regresado a la normalidad.

Pero pasados unos minutos, de acuerdo con testigos, los mismos jóvenes que habían buscado el pleito regresaron armados con cuchillos y uno de ellos le asestó una mortal herida a Peña Silva.

Al ver el resultado de la agresión, las personas que estaban con la víctima la auxiliaron y la trasladaron hasta el Camino del barrio El Pueblo, adonde ingresó sin signos vitales.

Entretanto, la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó la detención de Samuel Barana Martínez, de 19 años de edad, por su presunta vinculación a este hecho criminal derivado de intolerancia social entre habitantes del sector de La Pradera.

Las autoridades establecieron que Ederson Edgardo Peña Silva administraba un local comercial en el sector del suroccidente y no registraba anotaciones judiciales.