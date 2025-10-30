Dos hombres, de los cuales las autoridades desconocen su identidad, en las últimas horas perpetraron un feminicidio contra una joven de tan solo 18 años de edad, en el área rural del municipio de San Juan del Cesar, en el sur del departamento de La Guajira.

La víctima respondía en vida al nombre de María Gabriela Maestre Nieves, quien deja un hijo de 3 años de edad y era estudiante de octavo y noveno grado de la Institución Educativa Ana Joaquina Rodríguez.

El atroz crimen a bala se registró en horas de la noche de este miércoles 30 de octubre, en el interior de una vivienda ubicada sobre la calle 19 con carrera 7 del barrio subnormal La Esperanza, en el corregimiento de Cañaverales.

Según las versiones preliminares, los individuos tras llegar en una motocicleta, irrumpieron en la humilde casa y se encontraron de frente a María Gabriela, que estaba hablando con su mamá y una hermana. Uno de ellos, sacó un arma de fuego y le propinó por lo menos cinco disparos a la joven mujer, para luego abordar el vehículo en el que llegaron y huir con rumbo desconocido.

Por su parte, ante la impresión del violento hecho, las presentes salieron a pedir ayuda y residentes del sector alertaron a una patrulla de la Policía.

Posteriormente, funcionarios del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial, arribaron a la escena para realizar los actos urgentes e inspección al cadáver que fue trasladado a la sede de Medicina Legal de San Juan del Cesar.

La Policía Departamental, indicó que los móviles son materia de investigación y para ello se delegaron labores al grupo de homicidios de la Sijín y Sipol, quienes también se encuentran tras la pista de los feminicidas.

Finalmente, se logró conocer, que María Gabriela y su familia son oriundas del corregimiento de Patrillal, área rural de Valledupar, Cesar. Además, hace 14 años, una hermana identificada como Liceth Carolina Alonso Nieves, de 15 años, también fue asesinada bajo la misma modalidad.