Agentes especiales de la Seccional de Investigación Criminal- Sijín- de la Policía Nacional, capturaron por orden judicial a un hombre requerido por la justicia en el municipio de Maicao, La Guajira.

Según la Policía, durante la verificación en el sistema policial, los uniformados lograron establecer que el ciudadano, de 29 años de edad, presenta una orden de captura vigente por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, emanada por el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones mixtas de esta localidad.

Por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad competente para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Al respecto, el coronel Diego Edison Montaña Gómez, comandante del Departamento de Policía Guajira, manifestó: “Con esta captura reafirmamos nuestro compromiso de garantizar justicia a las víctimas y proteger la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Seguiremos trabajando de manera decidida para prevenir y combatir toda forma de violencia sexual y de género en el departamento de La Guajira”.