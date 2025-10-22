Tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 2 Coronel Juan José Rondón, adscrito a la Décima Brigada del Ejército, en coordinación con uniformados de la Policía Nacional, lograron la incautación de 32 kilogramos de clorhidrato de base de coca perteneciente al Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo, en el departamento de La Guajira.

La diligencia judicial se registró durante la instalación de un puesto de control militar en el kilómetro 65, en jurisdicción del corregimiento de Buenavista, municipio de Distracción, donde los soldados dieron la señal de Pare a un vehículo que transitaba por el sector. Tras la inspección, se halló en su interior el alcaloide, el cual, según las primeras investigaciones, tendría como destino la Alta Guajira para posteriormente ser distribuido en otros países.

El valor estimado del estupefaciente asciende a 153 millones de pesos, suma que podría triplicarse en el mercado internacional. El material fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.

En lo corrido del año 2025, las tropas de la Décima Brigada han logrado la incautación de casi cinco toneladas de clorhidrato de cocaína.

Con este resultado, el Ejército Nacional reafirma su compromiso en la lucha contra el narcotráfico, flagelo que continúa siendo una de las principales fuentes de financiamiento de los grupos armados organizados que delinquen en la región.

