En diferentes lugares de Valledupar fue realizada la jornada de simulacro a nivel nacional, programada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, UNGRD, el cual hace parte de un ejercicio anual para que la comunidad conozca los protocolos y procedimientos de emergencias.

Uno de los puntos escogidos fue la calle 16 entre carreras 11 y 12, donde estuvieron presentes unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Defensa Civil, Cruz Roja y funcionarios de la UNGD

Una de las estrategias utilizadas fue la simulación de un accidente de tránsito donde las supuestas personas lesionadas fueron evacuadas por los organismos de socorro.

De acuerdo con la Alcaldía de Valledupar, también se realizó un sismo simulado, en el que participaron 119 entidades del sector público, privado, educativo y de salud, quienes pusieron a prueba sus planes de contingencia, fortaleciendo la capacidad de reacción y coordinación de la ciudad.

Asimismo la ciudadanía en general estuvo presta a todas las recomendaciones que entregaron los funcionarios a cargo de la jornada.