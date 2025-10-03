En una ceremonia realizada en el estadio de fútbol Federico Serrano Soto, en Riohacha, La Guajira, fueron reconocidos más de 200 policías que ascendieron su rango en el Nivel Ejecutivo.

En total fueron 215 uniformados: cinco ascendieron al grado de Intendente Jefe, 23 al grado de Intendente y 187 al grado de Subintendente.

Durante la ceremonia, el teniente coronel Carlos Julián Rodríguez Campos, Comandante encargado del Departamento de Policía Guajira, manifestó que “cada ascenso es fruto de la entrega, sacrificio y compromiso de nuestros policías, quienes día a día ofrendan su esfuerzo por la tranquilidad de los guajiros”.

Por otro lado, el oficial agregó que “este reconocimiento no solo enaltece sus carreras, sino que también refuerza el compromiso institucional de seguir trabajando con honor, valentía y vocación de servicio”.

Finalmente, este importante acto contó con la presencia de autoridades civiles, militares, policiales y familiares, quienes acompañaron a los ascendidos en este momento trascendental de sus carreras, ratificando la confianza y gratitud hacia la labor que desempeñan en defensa de la seguridad y la convivencia ciudadana en el departamento de La Guajira.