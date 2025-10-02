En las últimas horas fue hallado un cadáver en avanzado estado de descomposición y carcomido por animales de carroña en el área rural del municipio de Dibulla, La Guajira.

La víctima es una persona de sexo masculino que hasta el cierre de esta no había sido identificado por las autoridades.

El hallazgo se registró en cercanías de la desembocadura del río Cañas, en el corregimiento de Mingueo, sector de La Zapotera, donde los residentes fueron los que dieron aviso a una patrulla de la Policía.

Según la información preliminar, el fallecido sería un hombre de la comunidad indígena Kogui, que habita en las estribaciones y parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial se trasladó hasta el lugar de difícil acceso para la realizar la inspección a cadáver, el cual fue trasladado a la sede de Medicina Legal de Riohacha, para su identificación y conocer las causas exactas de la muerte.

De igual manera, investigadores de la Sijín y Sipol de la Policía iniciaron las labores para establecer si se trató de un homicidio.