En horas de la mañana de este jueves 2 de octubre fue asesinado un comerciante oriundo de Riohacha, La Guajira, en jurisdicción del municipio de Rionegro, Antioquia.

Se trata de Rafael Alfonso Parada Freyle, de 44 años de edad, conocido cariñosamente como Rafita, e hijo del reconocido empresario ‘Cachaco Parada’, propietario de la estación de gasolina San Rafael.

El atentado se registró en la vía que conecta a Llanogrande con la glorieta de San Antonio, en el oriente antioqueño.

Según la información preliminar, ‘Rafita’, había compartido con su familia en un restaurante de la zona antes de ser atacado.

Minutos después, cuando se movilizaba en su vehículo junto a esposa e hijos, sujetos armados lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones, provocando su muerte en el lugar de los hechos, por suerte, sus acompañantes resultaron ilesos.

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística del Grupo de Homicidios de la Policía realizaron la inspección a cadáver y lo trasladaron hasta la sede de Medicina Legal de Rionegro.

Por su parte, investigadores de la Seccional de Investigación Criminal-Sijín e Inteligencia Policial, adelantan las labores para establecer los móviles del crimen, que hasta ahora según reportaron, son desconocidos.