La Gobernación de La Guajira, junto a la Asociación de Emprendedores de La Guajira, inauguró en el municipio de Barrancas el Minimarket, un espacio destinado a la exhibición y comercialización de productos de agricultores y productores locales del departamento.

En la tienda se encuentran alimentos frescos como frutas, verduras y productos de la canasta básica, elaborados por campesinos y pequeños productores guajiros. Esta iniciativa nace en el marco de la estrategia de compras públicas locales, que busca que los recursos invertidos en programas sociales beneficien directamente a la economía del territorio.

Durante el evento, el gobernador Jairo Aguilar Deluque, destacó que “el Minimarket es el resultado de un trabajo conjunto que nos permite abrir las puertas de nuevos mercados a los productores locales. Aquí no solo se venden alimentos: se fortalecen los sueños de nuestras comunidades rurales y se dinamiza la economía del departamento”.

La apertura de esta primera tienda en Barrancas es el punto de partida de un proyecto que proyecta instalar 15 puntos de venta en distintos municipios de La Guajira, con el propósito de consolidar un circuito de comercialización justo y cercano.

Con este modelo, la Gobernación de La Guajira busca garantizar que cuando haya una cosecha en el territorio, los productos sean adquiridos prioritariamente, asegurando su comercialización y evitando pérdidas para los agricultores.

