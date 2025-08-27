Para mantener un entorno de seguridad, tranquilidad y confianza en la Cumbre XV Foro Mundial de Migración y Desarrollo que se realizará en Riohacha, La Guajira, del 2 al 4 de septiembre, las autoridades locales y nacionales dispusieron de más de 1.200 efectivos de la Policía y Ejército Nacional.

Con el propósito de anticipar cualquier situación que pueda afectar la tranquilidad, dispusieron un plan de alistamiento que contempla la participación de 150 hombres y mujeres policías, altamente capacitados, cuya misión será asegurar las condiciones previas al inicio del evento.

De igual manera, durante el desarrollo de la cumbre, más de 450 uniformados de la Policía Nacional estarán dedicados de lleno a las diferentes actividades y escenarios de encuentro, protegiendo a los asistentes, delegaciones internacionales y ciudadanía en general. Este despliegue hace parte de una estrategia integral que combina prevención, control y reacción inmediata.

La Policía Nacional se ha venido preparando de manera articulada y estratégica para optimizar los escenarios de convivencia y seguridad ciudadana en el marco de esta cumbre global.

Policía Nacional

Al respecto, el coronel Diego Edison Montaña Gómez, comandante del Departamento de Policía Guajira, señaló que “este dispositivo especial refleja la responsabilidad institucional de garantizar un entorno seguro y confiable para un evento de relevancia mundial, en el que Riohacha será epicentro de diálogo y construcción de soluciones en materia migratoria y de desarrollo”.

En este propósito, se han diseñado planes especiales de disuasión, control y prevención del delito, con presencia policial en los sectores de mayor concentración y horarios de mayor impacto. Así mismo, se implementarán puestos de control intermitentes en puntos estratégicos, orientados a garantizar la movilidad segura y detectar cualquier situación que altere el orden.

El dispositivo contempla también el fortalecimiento del grupo de reacción con personal especializado y motocicletas institucionales, lo que permitirá un apoyo inmediato y de alto impacto en caso de ser requerido. A través del Plan Plataforma, se desplegarán patrullas dinámicas en diferentes sectores del Distrito de Riohacha, priorizando la atención cercana al ciudadano y reforzando la confianza de la comunidad.

Finalmente, entes como la Gobernación de La Guajira, la Alcaldía Distrital de Riohacha, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, el Grupo de Guardacostas, la Fiscalía General de la Nación y Migración Colombia, unieron esfuerzos y articularon labores para garantizar el orden público, la movilidad segura y la convivencia ciudadana durante la semana de la cumbre.