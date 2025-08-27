En estado crítico e internada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro médico de la ciudad de Montería permanece una mujer que la mañana de este martes 26 de agosto fue atacada con puñal por parte de su expareja sentimental.

En el hecho, que tuvo lugar en la casa de la mujer ubicada en el sector Nueva Belén, cerca del barrio Cantaclaro, sur de Montería, perdió la vida Carlos Cárdenas, la nueva pareja de la mujer, y quien al igual que ella fue atacado con arma blanca en múltiples partes del cuerpo. Habría intentado salvarla a ella.

Carlos Cárdenas, asesinado.

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, ratificó que aunque el estado de salud de la mujer es crítico, su evolución médica permite mantener esperanzas de recuperación.

El autor de este hecho fue capturado cuando aún tenía en sus manos el arma que habría utilizado.