Unas 30 organizaciones sociales han convocado para este domingo 19 de marzo una 'Caravana Humanitaria por la Paz', que llegará al Punto Transitorio de Normalización en la vereda Pondores, corregimiento de Conejo.

Según los organizadores, se llevarán medicamentos, útiles de estudio, artículos para bebés y elementos que puedan necesitar madres gestantes y lactantes.

El punto de encuentro será en la plaza principal de Fonseca, desde donde saldrá la caravana hasta el área rural de este municipio donde están concentrados unos 200 guerrilleros del Bloque Martín Caballero de las Farc.

En Pondores habrá un espacio de intercambio cultural y se realizará un diagnóstico de los avances y condiciones de este PTN.

Cristina Bustillo, miembro de la organización, aseguró que:

Las organizaciones que convocan son Movimiento Caribe de Artistas por la Paz, Federación de Estudiantes Universitarios, Fundación Lazos de Dignidad, La Plena Prensa Alternativa, Juventud Rebelde, Red Sí Paz Bolívar, Fundación Tejidos de Paz, FFP Frente Fronterizo por La Paz, Fundación SURCOS Cartagena, Unión Patriótica de Maicao, Cátedra de paz y postconflicto de la Universidad del Atlántico, Junta de Acción Comunal Adelita de Char etapa 2 - Barranquilla, Fundación César Falcao FUNCEPAL Barrancas, Unión Patriótica de Urabá, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CPDH, Movimiento Político Social Dignidad Riohacha, Fondo Mixto de Cultura De La Guajira, Consejo Comunitario José Antonio Manjarrez Riza, Asociación Unidos por La Paz De Fonseca AZUPAZ, Fundación Arte 74, Asociación de Campesinos Cultivadores Sin Tierra de Fonseca ACCTFON, Fundación Carnavalearte, Marcha Patriótica, Movimiento Ciudadano Barranquilla, Centro de Estudios Socioeconómicos del Caribe - CENSOCAR, Plataforma Uniatlanticenses por La Paz, Fundemocracia y Unión Patriótica Sucre.