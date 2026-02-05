Un contundente golpe contra las estructuras del narcotráfico propinó la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en el corredor portuario de Barranquilla, tras la incautación de aproximadamente 200 kilogramos de clorhidrato de cocaína ocultos en los tanques de combustible de un tractocamión.

Leer también: Horas de terror en Malambo y Soledad: cinco víctimas fatales en cuatro atentados a bala

El procedimiento se desarrolló durante actividades de registro y control adelantadas por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, en un puesto de control ubicado entre las carreras 5 y 6 del corredor portuario.

En el lugar fue interceptado el vehículo de carga y capturado en flagrancia su conductor por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

De acuerdo con las autoridades, el tractocamión provenía de la ciudad de Cúcuta y tenía como destino el puerto de Barranquilla, transportando aparentemente una carga de carbón tipo coque reactivo.

No obstante, durante la inspección se halló el estupefaciente oculto en compartimentos modificados dentro de los tanques de combustible, una modalidad que evidencia el alto nivel de sofisticación y riesgo empleado por las organizaciones criminales.

El coronel Jair Parra, director de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, explicó que

“Desde este resultado, se demuestra cómo las organizaciones criminales continúan utilizando las vías nacionales y el transporte de carga para camuflar sustancias ilícitas, incluso poniendo en riesgo la vida de los conductores y de los demás actores viales al modificar sistemas críticos como los tanques de combustible”.

El alto oficial agregó que se han intensificado los controles en los principales corredores estratégicos y portuarios del país, con el objetivo de cerrar el paso a las economías ilegales que financian el crimen organizado.

Las autoridades informaron además que el capturado presenta anotaciones judiciales por los delitos de falsedad marcaria e inasistencia alimentaria.

El detenido y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente.

La Policía Nacional reiteró su compromiso en la lucha frontal contra el narcotráfico y el uso criminal de los corredores viales del país.