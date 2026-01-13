En el marco de la estrategia integral contra las rentas criminales, la Policía Nacional en Barranquilla y su área metropolitana viene reforzando las acciones preventivas y operativas para combatir el fenómeno del préstamo ilegal conocido como ‘gota a gota’, una actividad que afecta la seguridad ciudadana, la economía familiar y la convivencia en los barrios.

Leer también: Ataque a bala deja un hombre herido en el barrio El Pradito de Malambo

Las autoridades señalaron que esta modalidad de crédito informal suele estar ligada a delitos como la extorsión, el constreñimiento, las amenazas y, en algunos casos, agresiones físicas contra comerciantes y ciudadanos que no logran cumplir con los pagos exigidos por las estructuras criminales.

Dentro de las acciones adelantadas se encuentran patrullajes focalizados en sectores priorizados, planes de control, verificación de establecimientos comerciales, actividades de inteligencia e investigación criminal, así como jornadas de sensibilización comunitaria orientadas a prevenir que más personas caigan en este tipo de préstamos ilegales.

De manera articulada con autoridades judiciales y administrativas, la Policía Nacional ha venido realizando intervenciones preventivas para identificar las rutas de cobro, recolectar información clave y avanzar en la desarticulación de organizaciones dedicadas al ‘gota a gota’, con el objetivo de frenar su expansión y reducir los factores de violencia asociados a esta práctica ilícita.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró que la lucha contra este fenómeno va más allá de las capturas. “La ofensiva contra el ‘gota a gota’ no solo se desarrolla con operaciones policiales, sino también con prevención, acercamiento a la comunidad y fortalecimiento de la denuncia. Nuestro compromiso es proteger a los ciudadanos y cerrarles el paso a las economías ilegales que generan violencia en los barrios”, afirmó el oficial.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para no recurrir a préstamos informales y denunciar oportunamente cualquier hecho relacionado con extorsión o cobros violentos. Las denuncias pueden realizarse a través de la línea de emergencias 123 y la línea contra el crimen 317 896 5523.