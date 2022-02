“Ella tenía un zuncho en el cuello”: padre de melliza asesinada

Con sus manos sintió cómo se iba la vida de su hija. El señor Rafael*, padre de la víctima, fue quien cargó entre sus brazos el cuerpo frío de su “niña”, como la llamaba, y la llevó al centro asistencial mencionado, en donde recibió la “peor noticia” de su vida.

El hombre aseguró que en su cabeza su hija aún seguía con vida: “Fui a eso de las 7:00 p.m. a sacar unas fotocopias para llevarlas al centro asistencial en donde tengo a una hija internada. En ese momento se fue la luz, por lo que me devolví y me quedé hablando con una vecina. Después llegué a la casa y no la vi en la cama con el hijo, pero no se me hizo raro porque a veces el niño duerme en otro cuarto, entonces me acosté”.

El descanso del hombre no había iniciado cuando un cuñado de su hija se dio cuenta de que ya la casa estaba cerrada, por lo que se metió por el callejón que da para el patio. “Y vio que la mellita estaba tirada, corrió a avisar, y yo salí corriendo”, agregó.