¡El Congo Grande de Barranquilla prendió la fiesta en Los Andes! La cultura y el Carnaval de no perdona ninguna fecha del año, y es que diciembre pareciera ser un mes donde todos los carnavaleros se preparan para las brisas fiesteras de enero.

En el marco de la conmemoración de sus 150 años de historia, el Congo Grande de Barranquilla realizó este sábado una solemne izada de bandera como acto simbólico de orgullo, resistencia cultural y memoria colectiva.

El evento tuvo lugar a las cuatro y media de la tarde en el barrio Los Andes, donde miembros de la agrupación, gestores culturales, la monarquía carnavalera del Carnaval de Barranquilla, el Carnaval de la 44, reinas populares y habitantes del sector se reunieron para rendir homenaje a una de las danzas más representativas del Carnaval de Barranquilla.

El evento destacó el legado histórico del Congo Grande, considerado un pilar fundamental de las expresiones folclóricas afrocaribeñas de la ciudad. Michelle Char y Adolfo Maury llegaron al evento vestidos ambos de congo, la reina deslumbró con un tocado de plumas, que a su vez tenía una estructura de Congo, y un hermoso enterizo dorado que brillaba como el sol de la tarde.

Johnny Olivares

Sharon Acosta y su Rey Momo Joshua Ortiz, brillaron más que nunca con los colores verde y dorado. Los pequeños impregnaron el lugar de alegría y los mismo, le dieron paso a los congos de distintos barrios de la ciudad, donde cada uno hizo una pequeña muestra de cómo se presentan cada año en la Vía 40, la 44, la calle 17, entre otros sectores donde se vive el Carnaval de manera significativa.

“Estoy muy emocionada de estar aquí esta tarde junto a mis reyes del Carnaval de Barranquilla, celebrando los 150 años del Congo Grande, y está tarde la vamos a pasar muy bien, exaltando nuestra cultura”, expresó Sharon.

Por su parte, Adolfo Maury, entregó su agradecimiento a todos los presentes y a Carnaval S.A.S. por exaltar a la danza del congo.

Así mismo, las cumbiambas se tomaron el espacio para reforzar esta cultura y tradición de la fiesta más grande de Colombia.

Durante el acto, se exaltó la trayectoria del grupo a lo largo de siglo y medio, resaltando su aporte a la identidad cultural barranquillera y su papel en la preservación de las tradiciones populares transmitidas de generación en generación. La izada de bandera simbolizó el compromiso de la agrupación con la continuidad de su herencia cultural y su vigencia en el presente.

Johnny Olivares

Michelle Char, dedicó unas palabras a su compañero y su congo, diciendo que siempre gran admiración por él. “Aquí tienes la transcripción exacta del audio que acabas de enviar, referente a Adolfo Maury Cabrera, Rey Momo:

“Primero que todo, ¡Viva el Toto Grande! Bueno, quiero decirles primero que todo, que me siento bendecida, feliz de estar aquí, pero Adolfo es esa persona que llegó a mi vida sin saber cuál iba a ser el propósito. Yo conocí a Adolfo mucho antes de ser reina y él también de ni siquiera saber si iba a ser Rey momo. Y los dos decidimos aprender mucho el uno del otro. Yo la verdad, yo no sé qué tanto ha aprendido de mí, pero yo de él bastante”, anotó.

Mencionó que conoció a Maury como un historiador de la danza del Carnaval, la danza más antigua. Para ella es un maestro, por lo que contó que cuando llegó la gran noticia de que declararon que el Congo era patrimonio nacional, ni siquiera nos habíamos visto en persona y él le gritaba por teléfono diciéndole: ¿lo puedes creer?

Johnny Olivares

“Yo le decía: lo mereces, este año era el tuyo. Y este año terminó siendo nuestro, mis barranquilleros, de verdad es una bendición, vivir este carnaval contigo Adolfo, es una bendición y siempre voy a llevarte en mi corazón. Tuvimos la posibilidad de tener un reconocimiento muy hermoso y de verdad, todos los momentos que vivo contigo son increíbles porque yo te veo como mi papá”.

Reconocimientos de la tarde

El secretario de Cultura de Barranquilla, Juan Carlos Ospino y el director del Carnaval S.A.S, Juan José Jaramillo, se encargaron de entregar el decreto del Rey Momo, en representación del Alcalde Alejandro Char y la primera dama Katia Nule.

Juan Jaramillo leyó: Al Rey Momo del Carnaval de Barranquilla de 2026, el alcalde del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y considerando que históricamente para el Carnaval de Barranquilla ha tenido gran importancia la figura del Rey Momo, no solo como contraponente masculino de la Reina de Carnaval, sino como un legado folclórico y romano que lo consolida en las ciudades del siglo XIX como símbolo de gozo, alegría y diversión en representación de todo un pueblo aportando vitalidad y entusiasmo a la fiesta más grande de Colombia.

Johnny Olivares

Que el Rey Momo debe ser una figura destacada en la cultura y un verdadero guardián de la tradición y del folclor que representa tanto a los hacedores del carnaval como el estilo de vida que los va a reivindicar y que vive su manifestación cultural los 365 días del año. Por esta razón, la Junta Directiva del Carnaval de Barranquilla eligió al señor Adolfo Maury Cabrera como Rey Momo 2023.

El señor Adolfo Maury Cabrera director de la danza del Congo Grande de Barranquilla, la más grande y antigua de los carnavales por 150 años, y participante en ella desde la Comisión de la Lama. Es un gran gestor cultural con múltiples reconocimientos, merecedor de ostentar la dignidad del Rey Momo del Congo Grande de Barranquilla, obra maestra del patrimonio cultural y folclórico de la humanidad.

El señor Adolfo Maury Cabrera ha sido ganador de 17 Congos de Oro como director de la danza del Congo Grande de Barranquilla, fundador del Caimán de la danza del Congo Grande de Barranquilla nueva generación, fundador de la escuela de danza del colegio Esteban de Bayer del Parque la modalidad de Congo y en Bajamón una modalidad de danza alimentaria con la que han representado la ciudad, la República y otras partes del mundo. En virtud de lo anterior, decreta: Artículo único: Desígnese a don Adolfo Maury Cabrera como Rey Momo del Carnaval de la Barranquilla 2026.

Johnny Olivares

Seguidamente, se entregaron algunos congos en honor a las agrupaciones y danzas del congo que han exaltado esta tradición a lo largo de los años en el Carnaval de Barranquilla.

Finalmente, siendo las 6:00 de la tarde, se hizo un camino de honor para que el Rey Momo 2026, junto a su Reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char, izaran la bandera.

La jornada se desarrolló en un ambiente de respeto y celebración, reafirmando el valor del Congo Grande como patrimonio vivo de Barranquilla y como referente histórico del Carnaval, cuya riqueza cultural sigue siendo motivo de orgullo para la ciudad.