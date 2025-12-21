Fue una gran noche para Anthony Joshua logró un nocaut en el sexto asalto ante el youtuber convertido en boxeador, Jake Paul, quien salió del ring con una “doble fractura de mandíbula”.

Paul le hizo frente a los golpes lo más que pudo, pero sin duda alguna Joshua fue superior en ataque, mientras que el alguna vez youtuber se limitó a defenderse, y aunque en principio le sirvió pronto sería golpeado con severidad.

El británico se esforzó para acabar en el ring a su adversario que lo intentaba provocar con muecas hasta que finalmente se decidió por reducirlo imponiendo su gran tamaño y fuerza en sus muñecas en un duelo pactado a ocho asaltos.

The moment Anthony Joshua knocked Jake Paul out! #JakeJoshua pic.twitter.com/TiP0ovbpzf — Netflix (@netflix) December 20, 2025

“No fue mi mejor desempeño, en mi mente estaba derrumbar a Jake Paul, castigarlo, quería haberlo hecho antes, pero quiero darle el reconocimiento por haberme enfrentado y porque se paró como un hombre”, dijo el campeón olímpico en 2012 a AFP.

El momento definitivo del enfrentamiento estuvo precedido por un llamado al orden del juez Christopher Young para que ambos boxeadores pelearan a la altura: “Los fanáticos no pagaron para ver esta porquería”, les advirtió.

Pero lo más fuerte de la noche pronto llegaría, Joshua hizo sangrar la boca de Paul que antes del final del combate había advertido que su mandíbula estaba fracturada. “Me cansé mucho, no podía aguantar su peso”, dijo Paul.

Jake Paul is the biggest clown on earth and has done irrefutable damage to boxing. Those who know, know.



Anthony Joshua getting the KO is karma for YEARS for so many REAL boxers and fighters that Paul disrespected, and had rigged fights with. pic.twitter.com/m4UiUWcJ1n — Robby The Brain (@RobbyTheBrain) December 20, 2025

“Pero está bien porque me partió la mandíbula uno de los mejores del mundo”, agregó el boxeador que tuvo que pasar por el quirófano el sábado para tratarse una “doble fractura de mandíbula”, según aseguró en redes.

Anthony Joshua será parte del Hexagon World Series

Es un acuerdo histórico. La Hexagon Cup se ha aliado con la agencia 54 y con la Federación Internacional de Pádel (FIP) para crear las Hexagon World Series y repartir este evento por equipos por todo el mundo. Pero por debajo de la superficie emerge otra unión, la de Catar, que financia Premier Padel, y la de Arabia Saudí, con estrechas relaciones con 54 gracias al desarrollo del LIV Golf.

“Es histórico unir a todos estos entes, es un signo de cómo la unidad es clave en este proyecto”, explica en Londres Luigi Carraro, presidente de la FIP, durante el acto en el que se presentó esta semana las Hexagon World Series. “El pádel está mandando un mensaje de unidad entre diferentes organizaciones”, agregó.

Este nuevo circuito, que se compaginará con el resto de eventos oficiales, constará de tres o cuatro pruebas en 2026 y seguirá una estructura muy similar a la de la Hexagon Cup, que celebrará su última edición del 28 de enero al 1 de febrero de 2026 en la Caja Mágica de Madrid.

“Esto no va a implicar que se hagan menos eventos de Premier Padel. Hay tiempo para todo, para los torneos y para que los jugadores puedan descansar”, afirmó Carraro.

“Vamos a tener muy en cuenta a los jugadores. No queremos cargarlos de más, tendremos en cuenta los desplazamientos a la hora de elegir las sedes”, añadió Enrique Buenaventura, que no desveló cuáles serán las ciudades escogidas, aunque se puede leer entre líneas que Madrid mantendrá una parada, dado el éxito de la Hexagon Cup y que la presentación se haya hecho en Londres responde a la expansión de este deporte en Inglaterra. De hecho, la capital británica albergará por primera vez en su historia una prueba del Premier Padel en 2026 (del 3 al 9 de agosto).

En principio, se mantendrán los ocho equipos existentes y que están liderados por estrellas de todos los ámbitos como Sergio ‘Kun’ Agüero, Eva Longoria, Pierre Gasly, Robert Lewandowski, Anthony Joshua y la Rafa Nadal Academy. Varios de los mejores profesionales del mundo se han dado cita en los dos últimos años en la Hexagon Cup, en todas las categorías, masculina, femenina y Next Gen.