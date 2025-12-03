El Juzgado 13 Penal Municipal con función de control de garantías de Barranquilla ordenó este martes 2 de diciembre el traslado a prisión de Jairo Samuel Páez Muñoz, de 44 años, procesado por el feminicidio de la joven Yolanda Estefanny Arias Santos, de tan solo 25 años de edad.

Hay que señalar que este crimen se registró el pasado 28 de septiembre en el barrio La Manga, en la localidad Suroccidente de Barranquilla.

Ese día, un hermano de la víctima fue quien halló su cuerpo en la habitación de un pequeño apartamento que compartía con Páez Muñoz y, tras la macabra escena, trasladó a la joven al Hospital del barrio, en donde confirmaron su deceso.

Yolanda Estefany Arias Santos, de 25 años, fue asesinada en su cama mientras dormía.

Poco después de perpetrar el crimen, Jairo Samuel Páez Muñoz huyó en una motocicleta que era de propiedad de la joven. Sin embargo, las autoridades lograron capturarlo gracias al GPS que tenía instalado el vehículo, señalándoles que el hombre se encontraba en el corregimiento de Salgar.

“Él se había dado a la huida en una moto que es de Yolanda, pero la moto tiene GPS, fue así como lo siguieron hasta Salgar. Según entendí, cuando a él (Andrés Muñoz) lo encuentran, ya había escrito una carta donde estaba pidiendo perdón y confirmando que la había matado”, manifestó un allegado de Yolanda Estefanny.

Al parecer, Muñoz viajó hasta Salgar con la intención de lanzarse al mar y ahogarse, pero sus planes se truncaron cuando una lancha lo rescató y lo llevó hasta tierra firme donde la Policía lo capturó.

“El se tiró al mar para ahogarse, para matarse…En ese momento una persona que manejaba una lancha se dio cuenta de lo que pasaba y lo rescató, ahí fue cuando lo cogió la Policía”, manifestó el allegado.

Suministrada a EL HERALDO

Suministrada a EL HERALDO

Actuaciones

Las audiencias preliminares se llevaron a cabo ante el Juzgado 13 Penal Municipal con función de control de garantías de Barranquilla, donde fue legalizada la captura y posteriormente formulada la imputación el día 16 de octubre. El indiciado no se allanó a los cargos.

Ahora, en la continuación dela solicitud de medida de aseguramiento, por solicitud de la Fiscalía, el togado impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, mientras continúa la investigación.

De acuerdo con el reporte oficial, el Grupo de Homicidios del CTI asumió las labores de policía judicial, cuyas acciones fueron destacadas por la Fiscalía. En el curso del proceso se presentó como dificultad la demora en una valoración de Medicina Legal, por lo que después de dos meses se ordenó el traslado a prisión del señalado feminicida.