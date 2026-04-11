En horas de la noche de este viernes 10 de abril se perpetró un nuevo hecho de sangre en el barrio Rebolo, localidad Suroriente de Barranquilla, que dejó como saldo un joven muerto.

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EL HERALDO conoció que la víctima fatal fue identificada como Livingston Alfonso Johnson Hernández, de 19 años de edad.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, a eso de las 6:35 p. m., la víctima se encontraba jugando junto con otros jóvenes en la calle 33A con carrera 6, en el barrio antes mencionado.

En ese momento fue interceptado por un sujeto que, momentos antes, había descendido de una motocicleta. Con arma de fuego en mano, el desconocido le apuntó y le propinó varios disparos.

Herido de gravedad, Johnson Hernández fue auxiliado por los moradores del sector, quienes lo transportaron hasta el Nuevo Hospital General de Barranquilla, pero un médico certificó su muerte luego de haber ingresado sin signos vitales.

Según las autoridades, al parecer, el hoy occiso sería un integrante del grupo criminal ‘Los Costeños’, identificado con el alias de ‘El Loco’.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero del agresor y esclarecer los móviles de este nuevo hecho de sangre que golpea a la comunidad.