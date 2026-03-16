Con el objetivo de combatir los delitos relacionados con la usura y la extorsión, la Policía Nacional, desde Barranquilla, puso en marcha una campaña de concientización dirigida a comerciantes, emprendedores y al público en general, con el propósito de alertar sobre los peligros de los préstamos ilegales conocidos como ‘gota a gota’.

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Mediante esta iniciativa preventiva, la institución busca informar a la comunidad sobre los riesgos de recurrir a este tipo de préstamos informales, que aunque pueden parecer soluciones rápidas, suelen convertirse en trampas financieras que afectan la tranquilidad, el patrimonio y la seguridad de las personas.

La estrategia incluye jornadas de sensibilización, difusión de materiales educativos y acercamiento directo con la ciudadanía, con el fin de mostrar cómo operan estas redes ilegales y cuáles son las medidas que los ciudadanos pueden tomar para evitar verse involucrados en estas prácticas delictivas.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, hizo un llamado a la población a no recurrir a este tipo de préstamos y a reportar de manera oportuna cualquier situación relacionada con estas modalidades ilegales.

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“El denominado ‘gota a gota’ no es un préstamo, es una modalidad de usura y extorsión que pone en riesgo la tranquilidad, el patrimonio e incluso la vida de las personas. Invitamos a los ciudadanos a acudir únicamente a canales financieros formales y a denunciar cualquier caso ante las autoridades”, señaló el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez.

La Policía Nacional recordó además que las personas que estén siendo víctimas de este delito pueden presentar su denuncia de forma confidencial a través de la Línea Contra el Crimen 317 896 5523, garantizando total reserva.

Con esta campaña, la Policía Nacional ratifica su compromiso con la seguridad y la convivencia en Barranquilla y su área metropolitana, continuando con acciones preventivas y operativas contra las estructuras criminales dedicadas al préstamo ilegal.

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