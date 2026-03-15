Un nuevo hecho de violencia se registró en el barrio El Pueblito, en la Localidad Suroccidente de la ciudad de Barranquilla, donde un joven perdió la vida tras un ataque sicarial.

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Según información preliminar, la víctima fue identificada como Nelson Eduardo Fonseca Rolong, de 23 años de edad, quien recibió un impacto de bala en la cabeza, quedando sin vida en el lugar de los hechos.

De acuerdo a un reporte suministrado por la Policía, el crimen ocurrió hacia las 7:40 de la noche del pasado domingo 14 de marzo, en la carrera 11M con calle 114, cuando Fonseca Rolong, caminaba por el sector y en ese momento fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Uno de los individuos desenfundó un arma de fuego y le disparó.

Según versiones recopiladas por las autoridades en el lugar, la víctima habría tenido inconvenientes con un hombre conocido con el alias de Jhon Pistolas, quien presuntamente se dedica a prestar dinero bajo la modalidad de ‘gota a gota’ en diferentes sectores de Barranquilla y Soledad.

Las autoridades indicaron que en el sector tendría injerencia criminal el grupo delincuencial organizado ‘Los Costeños’.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la inspección técnica del cadáver, mientras que la Policía Nacional de Colombia adelanta labores investigativas para establecer los móviles del homicidio e identificar a los responsables.