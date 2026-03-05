En el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Barranquilla se adelanta desde este miércoles 4 de marzo lo que sería una ‘macro-diligencia’ de verbalización de preacuerdo dentro de un proceso judicial contra Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, jefe de la temible estructura criminal ‘los Costeños’.

Hay que reseñar que la verbalización de preacuerdo es la manifestación oral en audiencia pública donde la Fiscalía y la defensa exponen ante un juez de conocimiento los términos consensuados de culpabilidad y rebaja de pena, buscando finalizar anticipadamente un proceso penal. El procesado, en este caso Castor, debe ratificar voluntariamente el acuerdo y aceptar los cargos, según se lee en los artículos 349 y siguientes del Código de Procedimiento Penal.

Y, en ese sentido, el proceso penal contra el jefe de ‘los Costeños’ se basa en largas investigaciones del ente acusador por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; amenazas contra servidor público y hurto calificado agravado, entre otros.

EL HERALDO tuvo acceso a unos documentos elaborados por la secretaría del despacho judicial en mención, en los que se citan a familiares de al menos 133 víctimas, entre fatales y lesionadas en ataques a bala, en hechos ocurridos en los últimos años, incluso cuando Díaz Collazos se encontraba recluido en prisión en el país de Venezuela, pero desde allá, de acuerdo con las mismas investigaciones, ordenaba crímenes en territorio colombiano.

Cortes Documento emitido por el Juzgado.

La información obtenida indica que el llamado a la larga lista de familias se hace con el fin de que todas escuchen, delante del juez de la República, el planteamiento de la Fiscalía y de la defensa del procesado para que este obtenga los beneficios y así finalice anticipadamente el proceso penal.

De la larga lista de citados hacen parte familiares de las víctimas de una masacre registrada en mayo de 2022 en el barrio San José, en el suroriente de Barranquilla.

También los allegados de las seis víctimas fatales de la masacre del barrio Las Flores, ocurrida en septiembre de 2022, episodio de violencia que se cobró las vidas de seis jóvenes y dejó a otros tres heridos.

victimas_de_masacre_en_las_flores.jpg

También los familiares de las víctimas de la masacre del barrio El Santuario, hecho ocurrido en enero de 2023 y en donde perdieron la vida cuatro personas y siete más resultaron heridas.

Y los familiares de los Vega Daza, padre y dos hijos que fueron asesinados a tiros el 29 de junio de 2023 por un francotirador que llegó hasta el conjunto residencial North Frontier, donde estos residían, en el sector de Villa Campestre de Puerto Colombia.

vega_daza_family.jpg

Notificaciones

Cabe recordar que dos años atrás, cuando el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla era el general Herbert Benavidez, este se refirió a los procesos judiciales de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’.

Jhony Olivares General Herbert Benavidez, excomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Benavidez detalló para aquel momento que alias ‘Castor’ “estaría vinculado a más de 100 homicidios y 10 masacres, por lo cual creemos que es muy importante que se lleven a cabo las imputaciones para que se logren las respectivas condenas como debería ser”.

Hoy el general Benavidez es el comandante de la Policía Metropolitana de Cali y en Barranquilla tiene manejo actualmente como comandante el general Miguel Camelo.

¿Voluntad de paz?

Con una resolución, de fecha del 5 de diciembre de 2025, la Presidencia de la República dejó establecido de manera oficial los acercamientos de carácter exploratorio de paz entre las estructuras criminales ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’, cuyos jefes visibles, Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, ya habían dado muestras de este asunto a través de una tregua firmada en octubre anterior.

Archivo Apretón de manos entre Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor.

Según lo conocido por EL HERALDO, el documento facultaba a unos funcionarios del alto Gobierno en específico para que avanzaran hacia eventuales diálogos con los jefes de dichas estructuras y se analizara la posibilidad de esa voluntad de dejar las armas.

No obstante, desde enero del presente año, para cuando finalizó la tregua entre ambos bandos, la violencia ha recrudecido en este territorio y las muestras de voluntad de paz parecen haberse diluido.

Además, funcionarios del alto Gobierno que antes hablaban del particular y de acuerdos con las estructuras hoy parece que están en otros asuntos.