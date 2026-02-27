Como Eduardo Gutiérrez Carbonell, de 56 años, fue identificado por las autoridades el hombre asesinado en el barrio Chiquinquirá durante la tarde de este jueves 26 de febrero.

El crimen se registró en la calle 43 con carrera 29, cuando la víctima, conocida con el alias de ‘El Gringo’, se desplazaba a pie hacia su vivienda.

De acuerdo con testigos, Gutiérrez Carbonell fue sorprendido por un sujeto – que se movilizaba en un vehículo tipo taxi – quien desenfundó un arma de fuego y le propinó varios disparos. Los proyectiles se alojaron en la región inguinal, tórax, antebrazo, brazo, glúteo, cadera y nariz.

Luego, el sicario huyó en una motocicleta de color blanco, con rumbo desconocido.

Tras el hecho, personas que se encontraban en la zona trasladaron a Eduardo hasta el Hospital General de Barranquilla, donde los médicos de turno confirmaron su deceso.

Las autoridades señalaron que Gutiérrez Carbonell, quien recibió 10 impactos de bala, presentaba dos anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Así como también, estaba registrado en el sistema del INPEC con prisión domiciliaria por el delito de concierto para delinquir, el cual debía cumplir en el barrio La Ceiba. Además, se conoció que la víctima al parecer expendía estupefacientes y estaría al servicio de alias JK, presunto jefe de zona de ‘los Pepes’.

Las autoridades adelantan investigaciones para determinar los móviles de hecho y dar con el paradero de los criminales.