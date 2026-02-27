Un sangriento ataque a bala perpetrado durante la tarde de este jueves en el barrio La Sierrita, localidad Metropolitana de Barranquilla, dejó como saldo un joven de tan solo 18 años muerto tras ser atacado por unos motorizados.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como José Alejandro Barraza Palma.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, a eso de las 3:00 p. m., José Alejandro se encontraba reparando una motocicleta en un taller de motos llamado “Edwin Mecánico”, ubicado en la calle 55D con carrera 3C.

En ese momento, dos sicarios a bordo de una motocicleta se acercaron hasta el sitio y, sin mediar palabra, el parrillero esgrimió un arma de fuego y le propinó seis violentos disparos al joven.

Malherida, la víctima fue rápidamente auxiliada y trasladada hasta la Clínica San Ignacio. Sin embargo, un médico de turno certificó su muerte luego de haber ingresado sin signos vitales a causa de la gravedad de las heridas.

De acuerdo con las autoridades, Barraza Palma registraba una anotación judicial por el delito de tráfico de estupefacientes.

Asimismo, familiares del occiso revelaron a los oficiales que el joven había sido amenazado de muerte tras presuntamente haber participado junto con tres amigos en un atraco a un asadero del barrio La Macarena en noviembre del año pasado.

Cabe reseñar que el sitio donde ocurrió el homicidio tiene injerencia el grupo criminal “Los Pepes” bajo el mando de alias Nene.