La violencia contra la mujer no da tregua en el Atlántico. En horas de la noche de este jueves 26 de febrero se perpetró un violento ataque armado que dejó como saldo una joven muerta y un hombre herido.

EL HERALDO conoció que la occisa fue identificada por las autoridades como Landrys Johana Yepes Estrada, de 26 años de edad.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía del Atlántico, siendo las 11:25 p. m., la mujer se encontraba en la terraza de una vivienda, ubicada en la calle 21 con carrera 10, mientras conversaba con un hombre que, al parecer, sería su pareja sentimental.

En ese momento, la charla se vio abruptamente cortada cuando, de repente, dos sujetos a pie los interceptaron y, con armas de fuego en mano, les propinan múltiples disparos, causándole la muerte a la joven de 26 años en el lugar de los hechos.

El hombre, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades, recibió un impacto en la pierna izquierda, por lo que fue trasladado hasta la Clínica Reina Catalina, donde permanece recibiendo atención médica.

Esta casa editorial conoció que Landrys Johana fue impactada al menos, en dos ocasiones: un tiro en el pecho y otro en la cabeza. Asimismo, la hoy occisa deja un hijo de aproximadamente 3 años de edad.

Agentes de Policía Judicial adelantan labores de verificación y recolección de información que permitan esclarecer los móviles del caso y dar con la ubicación captura de los responsables.

La Policía del Atlántico invita a la ciudadanía a suministrar información que contribuya al esclarecimiento de estos hechos, comunicándose de manera oportuna a la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.

Es importante mencionar que, en el departamento del Atlántico han sido asesinadas cuatro mujeres en menos de 60 horas; el primer caso se registró el pasado martes en el barrio Villa Paraíso de Soledad, donde Glenis Patricia Rodríguez Ariza, de 18 años, fue acribillada por unos sujetos cuando se encontraba en su vivienda.

Luego, el miércoles 25 de febrero, Luzdaris Maickell Guerrero Corro, una estudiante del Sena de tan solo 17 años, fue ultimada a tiros en el interior de su residencia en el barrio Las Américas, cuando dos sujetos ingresaron a la fuerza a su domicilio.

Al día siguiente –este jueves–, los habitantes del barrio 12 de Octubre, en Soledad, hallaron el cuerpo sin vida de una mujer que estaba envuelto en sábanas y presentaba signos de violencia.

La mujer, conocida con el alias de ‘La Yoyi’, registraba una anotación judicial por el delito de tráfico de estupefacientes en el año 2015 y, según versiones de familiares, había sido vista por última vez el pasado lunes 23 de febrero en horas de la tarde.

Todos estos casos mantienen en alerta a las autoridades, ya que se ha registrado un incremento descomunal de la violencia contra la mujer en los escasos dos meses del vigente año, dejándonos un total de 14 homicidios en Barranquilla y el Atlántico.