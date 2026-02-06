La Policía del Atlántico revisa con detalle cada uno de los operativos de vigilancia y control para los eventos de Carnaval en los municipios, con el fin de brindar la seguridad necesaria a los pobladores y a los visitantes.

Leer más: Policía Metropolitana abre investigación tras muerte de adolescente en un procedimiento policial en Soledad

Así lo comunicó el comandante de la institución armada, coronel Eddy Sánchez, quien, además, explicó sobre las medidas que se adoptarán en eventos tan masivos como la Batalla de Flores de Santo Tomás, evento que se lleva a cabo este sábado 7 de febrero.

En diálogo con EL HERALDO, el oficial reveló que desfiles, que cada vez atrae más y más visitantes, arrancó con una planificación desde noviembre del año anterior, a tan solo días de haber tomado las riendas de la dirección del departamento del Atlántico.

“Fue una de las primeras tareas que se debían barajar. Esto viene desde una preparación estratégica de varios meses atrás y, específicamente, en el último mes, hemos realizado reuniones de coordinación, afinando todos los detalles para que esta fiesta sea segura, tranquila y en paz”, expresó el comandante.

Orlando Amador

De acuerdo con el coronel, aparte de los 450 uniformados que estarán durante las fiestas, al departamento llegó un apoyo exclusivo desde la ciudad de Bogotá para proteger aún más a los ciudadanos.

“Hemos dispuesto más de 450 hombres y mujeres del departamento, más un apoyo especial enviado desde Bogotá que llegó el día de hoy, para sumar capacidades dedicadas única y exclusivamente a los servicios de Carnaval”, explicó.

Y añadió: “No es solo (Batalla de Flores) de Santo Tomás; también estarán (desfiles) de Sabanagrande, Sabanalarga, Usiacurí y otros pueblos que, aunque hacen el evento en menor escala, también son de atención prioritaria para nosotros”.

Sobrevuelo de drones y atalayas

Este año, la Policía del Atlántico implementará una nueva estrategia que servirá de apoyo a la fuerza terrestre: sobrevuelos con aeronaves no tripuladas, también conocido como drones.

drone-2724257_1920.jpg

Sumado a esto, se utilizarán nuevamente las torres vigías, donde los oficiales podrán vigilar desde las alturas con ayuda de binoculares el panorama festivo, para así reaccionar de forma rápida si ocurre alguna emergencia.

“Además de las capacidades humanas, contamos con capacidades tecnológicas (…) Hay un proyecto muy importante por parte de la Gobernación del Atlántico, donde vamos a emplear mañana un plan piloto con drones no tripulados, cámaras inteligentes de reconocimiento facial y vamos a continuar con algo que se hizo el año pasado: los puntos de observación en altura”, señaló el alto mando.

Esta último recurso fue tan efectivo en la atención de novedades durante los eventos que las autoridades tomaron la decisión de doblar el apoyo de estas importantes ‘torres de vigilancia’.

“El año pasado fueron siete u ocho puntos; este año serán 14, es decir, vamos a aumentar la cobertura. En cada punto habrá un policía con binoculares, cámaras, radio y comunicación constante con el personal que está en tierra, para detectar cualquier situación y brindar seguridad y protección a las personas”.

Finalmente, el comandante invitó a la ciudadanía a utilizar el transporte público para evitar atascos masivos en las carreteras.

“Invitamos a las personas que asisten a buscar medios alternativos de transporte. Hay empresa que ofrecen buses y transporte colectivo para evitar el ingreso masivo de vehículos, ya que son municipios pequeños y no contamos con la infraestructura suficiente, lo que hará que la movilidad sea bastante compleja”, culminó.