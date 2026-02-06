La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó este viernes 6 de febrero sobre la apertura de una investigación tras la muerte de un menor de edad en medio de un procedimiento policial que tuvo lugar en el barrio Las Ferias, en el municipio de Soledad.

La versión que circuló en redes sociales fue que el menor, de 17 años, habría estado dentro de un grupo de jóvenes que, al parecer, disparó un arma de fuego contra dos uniformados que hacían una ronda de vigilancia y, tras una reacción policial, terminó baleado.

“En la madrugada de hoy (viernes), en el municipio de Soledad, se presentó un procedimiento de policía en el cual dos uniformados que realizaban labores de patrullaje fueron atacados, al parecer, con arma de fuego por tres personas, según lo manifestado por los mismos uniformados”, precisó la autoridad en un comunicado.

En la reacción policial, de acuerdo con el informe oficial, “se utilizaron las armas de dotación con el fin de salvaguardar su integridad y repeler la agresión, resultando lesionado un menor de edad, quien fue trasladado de manera inmediata a un centro asistencial, donde posteriormente falleció”.

Frente a esta situación, según la Policía, se activó de manera inmediata los protocolos institucionales correspondientes y conformó un grupo interdisciplinario, con el fin de adelantar las investigaciones necesarias que permitan esclarecer de manera objetiva y transparente las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.