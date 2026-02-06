Un nuevo homicidio estremece con fuerza la tranquilidad de los habitantes del municipio de Baranoa.

El ataque armado, perpetrado en horas de la tarde de este viernes 6 de febrero, ocurrió a un costado del puente que divide los barrios Topacio y 20 de Julio.

La víctima, identificada preliminarmente con el alias de Camilo, al parecer, habría sido citada vía telefónica. Según los moradores del sector, se alcanzaron seis detonaciones y al salir ya se encontraba el cuerpo de la víctima tendido a un lado del puente entre la maleza.

Una fuente judicial reveló que, presuntamente ‘Camilo’ habría participado en el crimen de Edgardo Luis Prentt Caraballo alias el Gordo Prentt, víctima a la que le figuraban tres anotaciones judiciales y quien había sido asesinado el pasado 19 de noviembre del año pasado en el sector de Altos de Buenavista, zona periférica del municipio.

Policía del Atlántico Fotografía del ‘Gordo Prentt’ cuando fue capturado junto con otras tres personas en Baranoa.

Asimismo, el hoy occiso también es señalado como uno de los responsables de haberle causado la muerte a la niña Ariana Sofía Lozada Ruíz de 11 años, en el barrio La Primavera.

Orlando Amador Fotografía de la residencia de la niña Ariana Sofía Lozada Ruíz, de 11 años de edad, asesinada en medio de un atentado sicarial.

La Policía del Atlántico adelanta una investigación para esclarecer los móviles de este crimen y lograr la captura de los agresores lo más pronto posible.

Cabe reseñar que el pasado martes 3 de febrero fue asesinado a balazos un hombre identificado como Moisés David Espinoza Briceño alias Chamo, de 24 años, en el barrio Topacio.

El ataque armado se perpetró en la calle 17 con carrera 22, en el barrio Topacio de Baranoa.

Las autoridades revelaron en su momento que ‘Chamo’ registraba tres anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes, lesiones personales y ejercicios ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.

En lo que va corrido del año el municipio de Baranoa ha registrado seis homicidios, cifras que mantienen en la incertidumbre a los habitantes de esta población, recordándolo como un territorio donde antes se vivía con tranquilidad.