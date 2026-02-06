Un adolescente de 17 años resultó herido en medio de un tiroteo registrado en la noche del jueves 6 de febrero, en el municipio de Malambo, Atlántico.

De acuerdo con el informe preliminar entregado por las autoridades, el menor se encontraba transitando por el sector del lavadero Los Halcones, cuando por circunstancias que aún son materia de investigación, se desató una balacera en la zona.

En medio del intercambio de disparos, el joven resultó lesionado y quedó tendido sobre la vía pública.

Vecinos del sector, al percatarse de la situación, auxiliaron al adolescente y lo trasladaron de inmediato a la Clínica Campbell de Malambo, donde permanece bajo observación y atención médica.

Uniformados de la Policía Metropolitana llegaron al lugar de los hechos para adelantar las primeras labores de verificación, recopilar testimonios, con el fin de establecer los hechos e identificar a los responsables.